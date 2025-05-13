Зверев победил Фиса в четвертом круге турнира в Риме

Немец Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира серии ATP 1000 в Риме.

В четвертом круге вторая ракетка мира победил француза Артюра Фиса со счетом 7:6 (7:3), 6:1. Матч длился 1 час 47 минут.

Соперником Зверева станет итальянец Лоренцо Музетти, который победил россиянина Даниила Медведева.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Александр Зверев (Германия, 2) — Артюр Фис (Франция, 13) — 7:6 (7:3), 6:1