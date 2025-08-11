Зверев вышел в третий круг турнира в Цинциннати
Немецкий теннисист Александр Зверев во втором круге турнира в Цинциннати обыграл американца Нишеша Басаваредди со счетом 6:3, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 7 минут. На счету 28-летнего немца 12 эйсов, двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.
В третьем круге Зверев сыграет с Брэндоном Накашимой из США.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 3) — Нишеш Басаваредди (США, WC) — 6:3, 6:3
