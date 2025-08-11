Зверев вышел в третий круг турнира в Цинциннати

Немецкий теннисист Александр Зверев во втором круге турнира в Цинциннати обыграл американца Нишеша Басаваредди со счетом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. На счету 28-летнего немца 12 эйсов, двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

В третьем круге Зверев сыграет с Брэндоном Накашимой из США.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 3) — Нишеш Басаваредди (США, WC) — 6:3, 6:3