Алькарас победил Зверева и вышел в финал турнира в Цинциннати

Испанский теннисист Карлос Алькарас в полуфинале турнира в Цинциннати обыграл немца Александра Зверева со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. На счету 22-летнего испанца 11 эйсов, 4 ошибки на второй подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. У 28-летнего немца 3 подачи навылет, двойная ошибка и реализованный брейк-пойнт.

В финале Алькарас сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Александр Зверев (Германия, 3) — 6:4, 6:3