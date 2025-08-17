Теннис
17 августа, 03:20

Алькарас победил Зверева и вышел в финал турнира в Цинциннати

Сергей Разин
корреспондент

Испанский теннисист Карлос Алькарас в полуфинале турнира в Цинциннати обыграл немца Александра Зверева со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. На счету 22-летнего испанца 11 эйсов, 4 ошибки на второй подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. У 28-летнего немца 3 подачи навылет, двойная ошибка и реализованный брейк-пойнт.

В финале Алькарас сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Александр Зверев (Германия, 3) — 6:4, 6:3

Александр Зверев (теннис)
Карлос Алькарас
  • qazz

    Смирнов, ты уже достал, только перелогиниваешься, ещё позавчера была другая кликуха, сегодня emnevin. А текст за 8 лет ни на букву не сменил, всё сознание никак не потеряешь! Придумай новое что-то, может кто и клюнет.

    17.08.2025

  • oleg.bob

    Читаемо...

    17.08.2025

  • СереХа

    Синнер опять его натянет

    17.08.2025

