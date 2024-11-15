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Сегодня, 18:12

Зверев победил Алькараса на Итоговом турнире АТР

Алина Савинова
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Александр Зверев.
Фото Global Look Press

Немецкий теннисист Александр Зверев в двух сетах обыграл испанца Карлоса Алькараса в третьем матче группового раунда Итогового турнира АТР — 7:6 (7:5), 6:4.

Встреча длилась 1 час 59 минут. Немец 9 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 9. На счету испанца 6 эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2.

После поражения Алькараса в матче со Зверевым россиянин Андрей Рублев сохранил шансы на выход в полуфинал турнира. Для этого ему необходимо в заключительном туре в двух сетах победить норвежца Каспера Рууда и опередить Алькараса с Руудом по проценту выигранных геймов.

Зверев обеспечил себе выход в плей-офф Итогового чемпионата с первого места группы В. Он выиграл все три встречи на групповой стадии.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Карлос Алькарас
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