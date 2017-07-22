Зритель нацистским приветствием прервал матч Феррер - Вердаско

Полуфинальный матч турнира в Бостаде между Давидом Феррером и Фернандо Вердаско был прерван во втором сете, сообщает Reuters. Один из болельщиков вышел на корт и выкрикнул нацистское приветствие, сопроводив его характерным взмахом руки. Мужчина был выведен с грунта сотрудниками охраны.

Напомним, что испанец Феррер одержал победу над соотечественником Вердаско. 8-й номер посева обыграл шестую ракетку турнира в трех сетах (6:1, 6:7 (3:7), 6:4). В решающем матче Феррер встретится с украинцем Александром Долгополовым, который ранее выбил из розыгрыша россиянина Андрея Кузнецова.

Видео эпизода можно посмотреть здесь с 3:40.