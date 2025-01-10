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Сегодня, 07:50

Бергс победил Боржеша и встретится с Монфисом в финале турнира в Окленде

Даниил Аршавский
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Бельгийский теннисист Зизу Бергс одержал победу над португальцем Нуну Боржешом в полуфинале турнира в Окленде — 6:2, 3:6, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. Бергс сделал 6 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Боржеша 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В финале 25-летнего бельгийца ожидает встреча с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир ATP ASB Classic

Призовой фонд 680 140 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Зизу Бергс (Бельгия, Q) — Нуну Боржеш (Португалия, 7) — 6:2, 3:6, 7:5

Теннис
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