Жюстин Энен: «Пик Медведева проходит, следующий год станет лучшим для Зверева»

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Жюстин Энен высказалась о фаворитах следующего теннисного сезона.

«Пик Даниила Медведева проходит. Следующий год станет лучшим для Александра Зверева, — цитирует Энен Tennis World USA. — А ведь есть еще и Джокович, у которого, похоже, неутолимый аппетит к победам. Но Новаку нужно подзарядить батарейки, я вижу, что он чувствует усталость после такого тяжелого сезона. Мы видим, что у серба появились новые конкуренты, поэтому его доминирование, возможно, уже не будет таким, как раньше».

В сезоне-2021 Медведев выиграл два турнира ATP 250 и Мастерс 1000, а также стал обладателем «Большого шлема» на Открытом чемпионате Австралии. В составе сборной России победил на Кубке ATP в Мельбурне и выиграл Кубок Дэвиса.