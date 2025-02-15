Журова сопоставила дела Валиевой и Синнера после сделки итальянца с ВАДА: «Тройные стандарты»

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала дисквалификацию итальянского теннисиста Янника Синнера.

15 февраля стало известно, что 23-летний итальянец дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил — до 4 мая 2025 года.

По словам Журовой, подобное решение по Синнеру при отсутствии лишения результатов — пример «тройных стандартов» со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«За время, пока шло разбирательство, несколько российских спортсменов за подобные нарушения получили минимальную дисквалификацию. Но дело Валиевой стало исключением — на Западе его решили преподносить политически, пропагандистски

Камила ассоциируется с Россией, с красотой, и ее на Западе надо было опорочить. Такой была цель», — цитирует Журову ТАСС.

В августе 2024-го стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. 23-летний спортсмен был оправдан по делу о нарушении антидопиговых правил. Он доказал, что вещество попало в его организм после массажа, который физиотерапевт по неосторожности сделал ему без перчаток.