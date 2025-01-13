Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 03:10

Журова: «Теннис подает пример другим видам, что россиян не стоит ущемлять»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что теннис подает пример другим видам, как нужно относиться к спортсменам.

«Медведев и Рублев на обложке Esquire Australia — это хорошая история, но это следствие условий Международной теннисной федерации, а не отношения Австралии к россиянам. Она диктует условия, которые выполняют теперь все турниры и страны. Если какой-то турнир не будет выполнять требования ATP и WTA и будет ущемлять россиян и не пускать их, то этот турнир сам получит санкции, как это уже было с Уимблдоном. Поэтому издания в этих странах поддерживают тенденцию и все чаще делают своими героями российских спортсменов. В теннисе действительно спорт вне политики. Теннис подает пример другим видам спорта, что россиян не стоит ущемлять в правах», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

Ранее российский теннисист Андрей Рублев появился на обложке издания Esquire Australia.

Источник: ВсеПроСпорт
Андрей Рублев
Светлана Журова
Читайте также
Ковальчук признался, что не завидует рекордам Овечкина
СМИ сообщили о снятии с рейса в США Хабиба Нурмагомедова
В США выступили за раздел Украины по немецкому сценарию
В Эль класико забили семь голов и удалили вратаря. Что случилось в матче «Реал» - «Барселона»
На Кубани замминистра образования обматерил волонтеров центра для очистки птиц от мазута
Бывший партнер Овечкина и Гретцки прокомментировал погоню за рекордом канадца
Популярное видео
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Российский ски-альпинист Филиппов — о нейтральном статусе: «Все и так знают, откуда мы»
Российский ски-альпинист Филиппов пожаловался на русофобию статистического сервиса
Федерация фристайла России пока не получала информации от FIS по решению о допуске на Олимпиаду
Роднина: «Россия потеряла целое поколение спортсменов из-за отстранения»
Сборная Колумбии не сможет сыграть с Россией в 2025 году
Мамиашвили: «Надо пожелать Трампу достойно пройти инаугурацию. Но нам нужно ориентироваться на свои интересы»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мать Рублева назвала сына смелым после его рассказа о проблемах с психикой

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости