Познер — о Бублике: «Оттенок шоумена есть у многих, но не сказал бы, что это необходимое условие, чтобы тебя любила публика»

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер в разговоре с «СЭ» поделился мнением о манере поведения теннисиста Александра Бублика.

«Оттенок шоумена есть у многих: у Алькараса, например, который общается с публикой, ждет от нее реакции и это показывает. Меня это никак не смущает. У каждого свой характер. Пока это не становится назойливым делом, ради бога. Да, у него этот момент есть, но и ладно. Меня это никак не смущает», — сказал Познер «СЭ».

Также журналист ответил на вопрос о том, влияет ли эмоциональность Бублика на его популярность у зрителей.

«У кого как. Есть такие, как Федерер — явный любимец, хотя вообще он этим не занимался. Совершенно. Мог иногда, если провел какую-то невероятную комбинацию или удар, дать знать, что сыграл здорово. Но так он был на корте очень спокоен. То же самое Джокович, который не особо играет на публику. Надаль... Тем не менее они очень популярны. Некоторым это нравится. И публика на это реагирует. Но я бы не сказал, что это необходимое условие, чтобы тебя любила публика», — добавил Познер.

22 июня 28-летний Бублик выиграл свой пятый титул на турнирах ATP в карьере, победив Даниила Медведева в финале турнира в Галле (6:3, 7:6 (7:4).