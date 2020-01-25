Бразильский теннисист Жоау Соуза пожизненно дисквалифицирован за участие в договорных матчах, информирует Tennis Integrity Unit (TIU). Кроме того, он должен заплатить штраф в размере 200 тысяч долларов.

В период с 2015 по 2019 год Соуза участвовал в ряде договорных матчей в Бразилии, Мексике, США и Чехии. Он также признан виновныи в том, что склонял других игроков к договорным матчам.

8 апреля 2019 года Соуза уже был дисквалифицирован, но на следующий день отстранение отменили. Тогда говорили о том, что это выглядит довольно странно. Перед публикацией решения о дисквалификации бразильцу не отправили уведомление по электронной почте. Tennis Integrity Unit не отвечал на вопросы журналистов, а после отмены дисквалификации все документы о ней просто удалили с сайта TIU.

19 апреля он был снова временно отстранен от тенниса за нарушение антикоррупционных правил. Тогда сообщалось, что Соуза принял участие в договорном матче в Мексике в феврале. Там он в первом круге играл с Роберто Киросом и проиграл 4:6, 0:6 за 51 минуту.

По версии обвинения, теннисист сказал своем партнеру по парному турниру, что не будет выкладываться в этом матче, что подтверждается сообщениями в телефоне.