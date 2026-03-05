Хачанов сыграет против Фонсеки во втором круге «мастерса» в Индиан-Уэллсе

Бразильский теннисист Жоау Фонсека обыграл бельгийца Рафаэля Коллиньона в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе — 7:6 (7:2), 6:4.

Встреча продлилась 1 час 43 минуты.

Фонсека 3 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету Коллиньона 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В следующем круге 19-летний Фонсека встретится с россиянином Кареном Хачановым.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Жоау Фонсека (Бразилия) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — 7:6 (7:2), 6:4

Закари Свайда (США, WC) — Марин Чилич (Хорватия) — 7:6 (7:5), 6:4

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