Хачанов сыграет против Фонсеки во втором круге «мастерса» в Индиан-Уэллсе
Бразильский теннисист Жоау Фонсека обыграл бельгийца Рафаэля Коллиньона в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе — 7:6 (7:2), 6:4.
Встреча продлилась 1 час 43 минуты.
Фонсека 3 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету Коллиньона 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.
В следующем круге 19-летний Фонсека встретится с россиянином Кареном Хачановым.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Жоау Фонсека (Бразилия) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — 7:6 (7:2), 6:4
Закари Свайда (США, WC) — Марин Чилич (Хорватия) — 7:6 (7:5), 6:4
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