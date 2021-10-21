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Жиль Симон стал соперником Карацева в четвертьфинале Кубка Кремля

21 октября, 22:43
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Французский теннисист Жиль Симон обыграл американца Маккензи Макдональда (6:3, 6:2) в матче второго раунда Кубка Кремля.

Француз пробился в 1/4 финала. Его соперником будет российский теннисист Аслан Карацев.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 779 515 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Жиль Симон (Франция) — Маккензи Макдональд (США) — 6:3, 6:2

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Евгений Петров все материалы автора
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