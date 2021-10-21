Жиль Симон стал соперником Карацева в четвертьфинале Кубка Кремля
21 октября, 22:43
Французский теннисист Жиль Симон обыграл американца Маккензи Макдональда (6:3, 6:2) в матче второго раунда Кубка Кремля.
Француз пробился в 1/4 финала. Его соперником будет российский теннисист Аслан Карацев.
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 779 515 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Жиль Симон (Франция) — Маккензи Макдональд (США) — 6:3, 6:2
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