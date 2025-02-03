Жиль Симон поблагодарил Медведева за сотрудничество

Тренер Жиль Симон поблагодарил теннисиста Даниила Медведева за совместную работу.

«Спасибо большое Даниилу и всей команде за этот год. Это был замечательный опыт, очень интересный, у меня останутся о нем только хорошие воспоминания. Желаю вам всего наилучшего в будущем и достижения своих целей», — написал Симон в социальной сети.

Французский специалист работал с теннисистом с февраля 2024 года. 2 февраля Медведев объявил, что завершил сотрудничество с тренером 40-летним французом.

По итогам Australian Open-2025 28-летний россиянин опустился с пятого на седьмое место рейтинга ATP, вылетев из лидирующей пятерки впервые с марта 2023 года.

В турнире Медведев проиграл 121-й ракетке мира американцу Лернеру Тину со счетом 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10) в матче второго круга.