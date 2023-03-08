Тренер Медведева: «Победы оказывают на него волшебный эффект»

Жиль Сервара, тренер россиянина Даниила Медведева, рассказал о победах теннисиста.

27-летний спортсмен выиграл 3 титула за три недели.

«Сейчас у Даниила все хорошо. Он говорит о победе над Джоковичем и титуле в Дубае, как о чем-то чудесном. Конечно, победы оказывают на него волшебный эффект, однако работу над обретением уверенности необходимо проделывать каждый день. Когда вы достигаете такого уровня уверенности, это имеет на вас огромное влияние. Поэтому я и говорю, что Даниил может продолжать побеждать еще долгое время», — приводит слова Сервары Tennis Majors.

В этом сезоне россиянин стал победителем турниров в Роттердаме, Дохе и Дубае. На данный момент Медведев занимает седьмое место в рейтинге АТР.