Женщина выбежала на корт во время финала турнира в Галле Медведев — Хуркач
Во время матча между россиянином Даниилом Медведевым и поляком Хубертом Хуркачем в финале турнира ATP 500 в Галле (Германия) на корт выбежала зрительница.
Женщина попыталась приковать себя к сетке, но этому помешала служба безопасности турнира.
Похожий случай произошел 3 июня в полуфинале «Ролан Гаррос» между Каспером Руудом и Марином Чиличем. Тогда на корт выбежала эко-активистка и пристегнула себя к сетке. На майке девушки было написано: «У нас осталось 1028 дней».
Финал турнира в Галле между Медведевым и Хуркачем закончился победой поляка — 6:1, 6:4.
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