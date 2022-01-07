Жена Джоковича поблагодарила болельщиков за поддержку во время проблем в Австралии

Жена сербского теннисиста Новака Джоковича Елена поблагодарила болельщиков мужа за поддержку во время проблем в Австралии.

«У нас Рождество, и я желаю всем здоровья, счастья, безопасности и быть вместе с семьей. Мы бы хотели сегодня быть вместе, но меня утешает, что хотя бы мы здоровы. И этот опыт сделает нас сильнее.

Единственный закон, который мы должны уважать во всем мире, — это Любовь и уважение к другим людям. Любовь и прощение — никогда не ошибка, а мощная сила", — написала Елена в Twitter.

Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open. Сотрудники пограничной службы установили, что его виза не отвечает требованиям. Тип визы не соответствует правилам, по которым можно получить медицинский отвод от вакцинации против коронавируса.

Власти страны аннулировали его визу. Серб подал апелляцию в суд, решение по которой должно быть принято 10 января. Ему грозит депортация. На данный момент Джокович находится в отеле, где также временно проживают лица, просящие убежища в стране и ожидающие решения.