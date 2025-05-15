Паолини — о выходе в финал Рима: «Я должна помнить, что за плечами у меня большой опыт»

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини прокомментировала победу над американкой Пейтон Стирнс (7:5, 6:1) в полуфинале турнира в Риме.

«Я стараюсь думать о том, что прошлый год был замечательным. Он придал мне много уверенности. Я должна помнить, что за плечами у меня большой опыт. В то же время этот год — другой. Это другая, совершенно другая история», — приводит слова Паолини сайт WTA.

В финале турнира в Риме 29-летняя итальянка сыграет с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Коко Гауфф (США).