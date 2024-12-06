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Завершивший карьеру Надаль перестал числиться в антидопинговой программе ITIA

Алина Савинова
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Экс-первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль официально вышел из антидопинговой программы Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

5 декабря на сайте ITIA имя теннисиста появилось в списке игроков, завершивших карьеру.

Последним профессиональным турниром для Надаля стал Кубок Дэвиса-2024. 19 ноября 38-летний испанец уступил нидерландцу Ботику ван де Зандсхюлпу (4:6, 4:6) в матче 1/4 финала турнира.

Надаль — 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, а также двукратный олимпийский чемпион. Всего на его счету 92 титула АТР в одиночном разряде и 11 — в парном.

Теннис
Рафаэль Надаль
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