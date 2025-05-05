Завершилась дисквалификация первой ракетки мира Синнера

Завершилось отстранение первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

В феврале теннисист заключил с ВАДА соглашение, согласно которому он должен отбыть дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил сроком три месяца (с 9 февраля по 4 мая). В марте 2024-го Синнер дважды сдал положительный тест на метаболит клостебола.

23-летний итальянец прилетел в Рим, чтобы выступить на домашнем турнире серии ATP 1000. В понедельник, 5 мая, он провел первую тренировку.