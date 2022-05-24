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Сегодня, 16:23

Янчук рассказал о перспективах Медведева на «Ролан Гаррос»

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился впечатлениями от победы Даниила Медведева над аргентинцем Факундо Баньисом (6:2, 6:2, 6:2) в первом круге «Ролан Гаррос».

«Сейчас у Медведева проходит этап набора игровой формы. Он же «сеяный» и попадает на более слабых соперников. Я думаю, что это очень хорошо, ему необходимо набрать форму. Учитывая, что матчи сейчас проходят через день, у него будет время восстановиться и подготовиться к следующему матчу. Думаю, что до третьего круга Даниил дойдет, а вот дальше могут возникнуть трудности», — цитирует Янчука «Чемпионат».

В матче второго круга россиянин сыграет с Ласло Джере из Сербии. Игра пройдет в среду, 25 мая.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-4704863-yanchuk-medvedev-dojdyot-do-tretego-kruga-rolan-garros-emu-neobhodimo-nabrat-formu.html
Roland Garros
Виктор Янчук
Даниил Медведев
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