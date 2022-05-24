Янчук рассказал о перспективах Медведева на «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился впечатлениями от победы Даниила Медведева над аргентинцем Факундо Баньисом (6:2, 6:2, 6:2) в первом круге «Ролан Гаррос».

«Сейчас у Медведева проходит этап набора игровой формы. Он же «сеяный» и попадает на более слабых соперников. Я думаю, что это очень хорошо, ему необходимо набрать форму. Учитывая, что матчи сейчас проходят через день, у него будет время восстановиться и подготовиться к следующему матчу. Думаю, что до третьего круга Даниил дойдет, а вот дальше могут возникнуть трудности», — цитирует Янчука «Чемпионат».

В матче второго круга россиянин сыграет с Ласло Джере из Сербии. Игра пройдет в среду, 25 мая.