Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:38

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил игру Даниила Медведева в полуфинале турнира ATP в Роттердаме

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил игру Даниила Медведева в полуфинале турнира ATP в Роттердаме против Григора Димитрова.

«Медведев начисто переиграл Димитрова, не оставил болгарину никаких шансов. Я считаю, что сейчас Медведев находится в хорошей форме, и если не будет сбоев, которые иногда вмешиваются в его игру, то он должен одолеть соперника в финале, он сейчас достаточно остро контратакует. Если Медведев не потеряет победный задор, то сможет выиграть турнир, у него сейчас все хорошо», — сказал Янчук ТАСС.

Медведев победил Димитрова со счетом 6:1, 6:2. В финале российский теннисист сыграет с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером и нидерландцем Таллоном Грикспором.

Источник: https://tass.ru/sport/17085857
Виктор Янчук
Григор Димитров
Даниил Медведев
0
Читайте также
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Россиян предупредили о новых правилах дорожного движения с 1 марта
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева
Журналист Херш констатировал сплочение россиян вокруг Путина из-за политики США
Материалы сюжета: Джокович снова №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева и других за Новаком
Медведев вернулся? Он в первом финале с октября!
Ольховский предположил, что соперником Медведева в финале турнира в Роттердаме станет Синнер
Ольховский — о выходе Медведева в финал турнира в Роттердаме: «Показывает тот теннис, который от него ждали»
Тарпищев назвал ожидаемой победу Медведева над Димитровым на турнире в Роттердаме
Даниил Медведев вернется в топ-10 рейтинга ATP
Медведев вышел в финал турнира в Роттердаме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольховский предположил, что соперником Медведева в финале турнира в Роттердаме станет Синнер

Селиваненко прокомментировал выход Медведева в финал турнира в Роттердаме
Новости
RSS RSS
Все новости