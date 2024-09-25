«За кого они бьются — за Вселенную или за Галактику?» Давыденко — об отношении к Кубку Лэйвера

Бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко рассказал об отношении к организованному Роджером Федерером командному соревнованию — Кубку Лэйвера.

«Я не хочу называть Кубок Лэйвера турниром. Это просто большое шоу. Мне не нравится, что это называется турниром. Все-таки турнир для нас — это когда ты зарабатываешь очки и хочешь выиграть титул. Тут же нет титула, это просто шоу. Командный дух? Он был в Кубке Дэвиса — там вот они бились, бились за страну. Здесь за кого они бьются? За Европу или за мир? За Вселенную или за Галактику?» — высказался Давыденко в эфире шоу BetBoom Tennis.

Победителем прошедшего Кубка Лэйвера стала сборная Европы, за которую выступал Даниил Медведев. Для него этот успех стал вторым в карьере.