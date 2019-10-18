Южный вспомнил худший момент в своей жизни

Бывшая восьмая ракетка мира Михаил Южный рассказал, как продолжал играть после смерти отца.

— В 2002 году за два месяца до финала Кубка Дэвиса, когда мне было 20 лет, у меня умер отец, — приведены слова Южного в Behind the Raquet. — Это худший момент в моей жизни и самое сложное время, через которое мне пришлось пройти. Отец внес теннис в мою жизнь. Он брал меня и всю семью на стадион, чтобы смотреть его.

Мы знали, что у него плохо со здоровьем, но такого никто не ожидал. За два дня до этого я играл с Челой в полуфинале Кубка Дэвиса. Мы вели 3:1 и обсуждали, как сыграем в финале с Францией. Это был первый финал для России.

После того как я потерял отца, мне все говорили, что нужно сразу продолжать играть. Именно этого хотел бы мой отец — чтобы я продолжал прогрессировать. Я хорошо играл в том году, добивался отличных результатов. После того как я принес победное очко России в финале, я еще продолжал набирать ход. Я очень хорошо сыграл на Australian Open и знал, что этого хотел бы отец.

Но после Австралии в результатах случился спад. Началось трудное время: смерть отца и плохие результаты. Я не мог собраться в физически и психологически, это привело к поражениям в первом и втором раундах. Мой рейтинг упал. Конечно, победы помогали, но я все равно всегда думал об отце. Думал, что бы он сказал мне, как бы помог.