Южный вошел в топ-9 «психопатов» мирового спорта по версии RTE

Портал RTE опубликовал девять случаев, когда звезды мирового спорта теряли самообладание. Рейтинг возглавил Зинедин Зидан, который в финале чемпионата мира 2006 года между Францией и Италией ударил головой в грудь Марко Матерацци.

На четвертом месте укус Майка Тайсона за ухо Эвандера Холифилда. На пятом — укус Луиса Суареса Джорджо Кьеллини. Замкнул рейтинг Михаил Южный, разбивший себе лицо ракеткой.

Южный завершил карьеру в 2018 году. Он тренирует канадца Дениса Шаповалова.