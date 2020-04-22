Южный вошел в топ-9 «психопатов» мирового спорта по версии RTE
16:36
Портал RTE опубликовал девять случаев, когда звезды мирового спорта теряли самообладание. Рейтинг возглавил Зинедин Зидан, который в финале чемпионата мира 2006 года между Францией и Италией ударил головой в грудь Марко Матерацци.
На четвертом месте укус Майка Тайсона за ухо Эвандера Холифилда. На пятом — укус Луиса Суареса Джорджо Кьеллини. Замкнул рейтинг Михаил Южный, разбивший себе лицо ракеткой.
Южный завершил карьеру в 2018 году. Он тренирует канадца Дениса Шаповалова.