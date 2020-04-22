Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Южный вошел в топ-9 «психопатов» мирового спорта по версии RTE

16:36
Михаил Южный. Фото -
Михаил Южный. Фото -
Теги:

Портал RTE опубликовал девять случаев, когда звезды мирового спорта теряли самообладание. Рейтинг возглавил Зинедин Зидан, который в финале чемпионата мира 2006 года между Францией и Италией ударил головой в грудь Марко Матерацци.

На четвертом месте укус Майка Тайсона за ухо Эвандера Холифилда. На пятом — укус Луиса Суареса Джорджо Кьеллини. Замкнул рейтинг Михаил Южный, разбивший себе лицо ракеткой.

Южный завершил карьеру в 2018 году. Он тренирует канадца Дениса Шаповалова.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир