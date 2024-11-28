Южный считает Синнера уязвимым для топ-теннисистов

Двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России, экс-восьмая ракетка мира Михаил Южный в интервью «СЭ» прокомментировал нынешнее доминирование итальянца Янника Синнера в мужском теннисе.

— У Янника нет особо слабых мест?

— Нет, Синнер также уязвим против своих главных соперников, пусть и проиграл всего шесть матчей в году и побеждает сейчас чаще других. Но, конечно, даже его главным оппонентам надо очень постараться, чтобы подобрать ключи к его игре в каждом конкретном матче. Тем не менее не стал бы заранее отдавать ему победы в матчах с Карлосом Алькарасом, Александром Зверевым, Джоковичем, Медведевым, Андреем Рублевым... Не скажу, что итальянец на голову сильнее остальных топ-теннисистов.

— Сам он признавал, что ему тяжеловато играть из-за апелляции ВАДА в CAS и угрозы дисквалификации...

— Мне кажется, с психологическими проблемами, связанными с этой ситуацией, он справляется очень хорошо. Что же касается истории в целом, то тут что-то сказать сложно. Опять-таки надо обладать всей полнотой информации.