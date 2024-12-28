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Допинг

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Юрист: «Если ВАДА и обжалует решение по Свентек, это не значит, что наказание ужесточат»

Камила Абдурахманова
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Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала решение о дисквалификации польской теннисистки Иги Свентек.

«Конечно, такие маленькие сроки у известных спортсменов ВАДА чаще обжалует, но это не значит, что срок увеличат значительно или вообще увеличат. Единственное, после дела Синеера ITIA могла согласовать санкцию с ВАДА и тогда конечно ВАДА не будет обжаловать», — сказала Анцелиович «ВсеПроСпорт».

В допинг-пробе теннисистки Свентек обнаружили следы триметазидина. После расследования выяснилось, что запрещенное вещество попало в организм случайно. Спортсменку отстранили на месяц. Она отметила, что не ожидает от ВАДА обжалования этого решения.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Ига Свентек
ВАДА
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