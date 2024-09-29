Музетти уступил 96-й ракетке мира во втором круге турнира в Пекине

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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти во втором круге турнира в Пекине уступил китайцу Бу Юньчаокэтэ со счетом 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. На счету 22-летнего итальянца 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В четвертьфинале 96-я ракетка мира встретится с победителем матча Андрей Рублев (Россия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 720 165 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC) — Лоренцо Музетти (Италия, 6) — 6:2, 6:4