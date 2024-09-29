Музетти уступил 96-й ракетке мира во втором круге турнира в Пекине
Итальянский теннисист Лоренцо Музетти во втором круге турнира в Пекине уступил китайцу Бу Юньчаокэтэ со счетом 2:6, 4:6.
Встреча продолжалась 1 час 29 минут. На счету 22-летнего итальянца 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
В четвертьфинале 96-я ракетка мира встретится с победителем матча Андрей Рублев (Россия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 720 165 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC) — Лоренцо Музетти (Италия, 6) — 6:2, 6:4
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