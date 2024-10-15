Российский теннисист Ватутин проиграл на старте турнира в Антверпене
Российский теннисист Алексей Ватутин проиграл французу Юго Гастону в первом круге турнира ATP 250 в Антверпене.
Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 3:6. Спортсмены провели на корте 1 час 50 минут.
Во втором круге турнира Гастон сыграет с Мариано Навоне (Аргентина, 7).
Антверпен (Бельгия)
Турнир ATP European Open
Призовой фонд 690 135 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Юго Гастон (Франция) — Алексей Ватутин (Россия, Q) — 3:6, 6:3, 6:3
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