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Сегодня, 15:18

Российский теннисист Ватутин проиграл на старте турнира в Антверпене

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Алексей Ватутин проиграл французу Юго Гастону в первом круге турнира ATP 250 в Антверпене.

Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 3:6. Спортсмены провели на корте 1 час 50 минут.

Во втором круге турнира Гастон сыграет с Мариано Навоне (Аргентина, 7).

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 690 135 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Юго Гастон (Франция) — Алексей Ватутин (Россия, Q) — 3:6, 6:3, 6:3

Теннис
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