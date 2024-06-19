Действующий чемпион турнира в Галле Бублик уступил Юбенксу во втором круге

Представитель Казахстана Александр Бублик не смог выйти в третий круг турнира в Галле (Германия).

Во втором раунде 17-я ракетка мира уступил американцу Кристоферу Юбенксу со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6. Встреча длилась 2 часа 12 минут.

Казахстанский теннисист является действующим победителем турнира — в финале прошлого года он обыграл россиянина Андрея Рублева.

Следующим соперником Юбенкса станет победитель матча Даниил Медведев (Россия, 3) — Чжан Чжичжэнь (Китай).

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 255 655 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Кристофер Юбенкс (США) — Александр Бублик (Казахстан, 7) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3