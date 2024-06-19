Действующий чемпион турнира в Галле Бублик уступил Юбенксу во втором круге
Представитель Казахстана Александр Бублик не смог выйти в третий круг турнира в Галле (Германия).
Во втором раунде 17-я ракетка мира уступил американцу Кристоферу Юбенксу со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6. Встреча длилась 2 часа 12 минут.
Казахстанский теннисист является действующим победителем турнира — в финале прошлого года он обыграл россиянина Андрея Рублева.
Следующим соперником Юбенкса станет победитель матча Даниил Медведев (Россия, 3) — Чжан Чжичжэнь (Китай).
Галле (Германия)
Турнир ATP Terra Wortmann Open
Призовой фонд 2 255 655 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Кристофер Юбенкс (США) — Александр Бублик (Казахстан, 7) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3
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