Бывший мэр Калининграда, депутат Госдумы Александр Ярошук рассказал о двукратном финалисте Кубка Дэвиса и экс-тренере сборной России Александре Волкове, который умер на 53-м году жизни.

— Мы с ним часто играли в теннис, — цитирует kaliningrad.kp.ru Ярошука. — И я благодарен именно Саше за любовь к теннису, которую я несу по жизни, а занимаюсь я уже больше 20 лет. Стараюсь играть системно, два раза в неделю. Если пропускаю, мне как будто чего-то не хватает в жизни. Именно Волков меня тренировал...

Саша был человеком, которому Бог дал много талантов. Эти таланты он выразил в спортивных достижениях. Он был светлым и очень добрым. Этой добротой многие пользовались, к сожалению. Ведь когда он ушел из спорта, он был действительно обеспеченным человеком. Он всех любил, всем верил и доверял. И они этим как раз все воспользовались и, к сожалению, довели его до нищеты.

Он любил жизнь и как мы все, грешники, был подвержен слабостям. Он старался бороться со своими пороками. Когда-то у него получалось, когда-то нет. Если говорить о близких друзьях, то, наверное, они и не сильно старались помогать. В хорошую минуту они были рядом, а когда начались проблемы, то огромное количество людей исчезли из его жизни, не подставили плечо. У него брали деньги в долг и не возвращали, у него забирали бизнес. Просто поступали по-скотски, зная его широкую душу. Но думаю, рано или поздно Бог вернет все обратно тем людям.

Когда все это (слава и известность) заканчивалось, люди искали себя во многих вещах, часто не могли совладать. Он — один из них. И демон оказался сильнее.