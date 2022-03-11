Осака: «Я играла против Стивенс и против ветра. Казалось, что я борюсь за жизнь»

Осака пожаловалась на ветер в матче первого круга турнира в Индиан-Уэллсе

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу над американкой Слоун Стивенс (3:6, 6:1, 6:2) в матче первого круга турнира в Индиан-Уэллсе.

«Мне казалось, что я борюсь за жизнь, — приводит слова Осаки tennis.com. — Я играла против Стивенс и против ветра — это безумие».

Теннисистка отметила, что в последнее время не очень много играла на таком ветру.

«Я просто говорила себе, что для Стивенс обстоятельства точно такие же», — сказала она.

Во втором круге турнира японка сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.