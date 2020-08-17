Японец Нисикори заразился коронавирусом

Японский теннисист Кей Нисикори, который сейчас находится в США, сдал положительный тест на коронавирус.

— Утром, пока я нахожусь во Флориде, я сдал положительный тест на COVID-19, — написал 30-летний спортсмен в социальных сетях.

Он также отметил, что серьезных симптомов у него не наблюдается, а повторное тестирование врачи проведут в пятницу на этой неделе.

Нисикори должен был выступать в турнире серии «Мастерс» в Цинциннати с 20 по 28 августа. Однако теперь он пропустит эти соревнования.