Японец Нисикори заразился коронавирусом
09:05
Японский теннисист Кей Нисикори, который сейчас находится в США, сдал положительный тест на коронавирус.
— Утром, пока я нахожусь во Флориде, я сдал положительный тест на COVID-19, — написал 30-летний спортсмен в социальных сетях.
Он также отметил, что серьезных симптомов у него не наблюдается, а повторное тестирование врачи проведут в пятницу на этой неделе.
Нисикори должен был выступать в турнире серии «Мастерс» в Цинциннати с 20 по 28 августа. Однако теперь он пропустит эти соревнования.
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