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Янник Синнер вышел в полуфинал турнира в Софии

20:20
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Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл австралийца Джеймса Дакуорта ( 7:6 (7:4), 6:4) в 1/4 финала турнира в Софии (Болгария).

В полуфинале Синнер сыграет с победителем матча Камил Майчрзак (Польша) — Филип Крайинович (Сербия).

София (Болгария)

Турнир ATP Sofia Open

Призовой фонд 481 270 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Джеймс Дакуорт (Австралия) — 7:6 (7:4), 6:4

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Виктория Кравченко все материалы автора

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