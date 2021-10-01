Янник Синнер вышел в полуфинал турнира в Софии
20:20
Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл австралийца Джеймса Дакуорта ( 7:6 (7:4), 6:4) в 1/4 финала турнира в Софии (Болгария).
В полуфинале Синнер сыграет с победителем матча Камил Майчрзак (Польша) — Филип Крайинович (Сербия).
София (Болгария)
Турнир ATP Sofia Open
Призовой фонд 481 270 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Янник Синнер (Италия, 1) — Джеймс Дакуорт (Австралия) — 7:6 (7:4), 6:4
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