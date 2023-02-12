Янник Синнер выиграл теннисный турнир в Монпелье
Представитель Италии Янник Синнер выиграл теннисный турнир в Монпелье.
В финале он победила американца Максима Кресси в двух сетах — 7:6 (7:3), 6:3.
Матч продолжался 1 час 36 минут. Итальянец укрепил преимущество в личных встречах — 2:0.
Для 21-летнего Синнера этот чемпионский титул стал седьмым в карьере.
Монпелье (Франция)
Турнир ATP Open Sud de France
Призовой фонд 562 815 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Янник Синнер (Италия, 2) — Максим Кресси (США) — 7:6 (7:3), 6:3
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