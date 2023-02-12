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Сегодня, 18:55

Янник Синнер выиграл теннисный турнир в Монпелье

Иван Шитик
Корреспондент
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Янник Синнер.
Фото AFP

Представитель Италии Янник Синнер выиграл теннисный турнир в Монпелье.

В финале он победила американца Максима Кресси в двух сетах — 7:6 (7:3), 6:3.

Матч продолжался 1 час 36 минут. Итальянец укрепил преимущество в личных встречах — 2:0.

Для 21-летнего Синнера этот чемпионский титул стал седьмым в карьере.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 562 815 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Янник Синнер (Италия, 2) — Максим Кресси (США) — 7:6 (7:3), 6:3

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