Янник Синнер выиграл теннисный турнир в Монпелье

Представитель Италии Янник Синнер выиграл теннисный турнир в Монпелье.

В финале он победила американца Максима Кресси в двух сетах — 7:6 (7:3), 6:3.

Матч продолжался 1 час 36 минут. Итальянец укрепил преимущество в личных встречах — 2:0.

Для 21-летнего Синнера этот чемпионский титул стал седьмым в карьере.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 562 815 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Янник Синнер (Италия, 2) — Максим Кресси (США) — 7:6 (7:3), 6:3