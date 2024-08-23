Синнер после скандала с допингом уволил тренера и физиотерапевта

Первая ракетка мира Янник Синнер уволил тренера Умберто Феррару и физиотерапевта Джакомо Нальди после обнаружения у него положительных допинг-проб.

Как сообщает Corriere dello Sport, несмотря на оправдание, теннисист предпочел не продолжать сотрудничество со специалистами.

20 августа стало известно, что итальянец избежал дисквалификации за две положительные допинг-пробы, которые были взяты в марте этого года.

Независимый трибунал постановил, что вещество попало в организм теннисиста через анаболик, который купил его фитнес-тренер, а физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на его пальце. Отмечается, что врач лечил спортсмена без перчаток.