Синнер с «баранкой» победил Пола и вышел в финал «мастерса» в Риме

Итальянский теннисист Янник Синнер в трех сетах обыграл американца Томми Пола в полуфинале турнира в Риме — 1:6, 6:0, 6:3.

Спортсмены провели на корте 1 час 44 минуты. Синнер 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Пола ни одного эйса, 3 «двойные» и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В финале «мастерса» первая ракетка мира сыграет против Карлоса Алькараса, занимающего третье место в мировом рейтинге. Счет в личных встречах — 7-4 в пользу испанца.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Томми Пол (США, 11) — 1:6, 6:0, 6:3