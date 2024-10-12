Янник Синнер и Томаш Махач встретятся в полуфинале турнира в Шанхае

Итальянец Янник Синнер и чешский теннисист Томаш Махач встретятся в полуфинале «мастерса» в Шанхае в субботу, 12 октября. Игра начнется не ранее 11.30 по московскому времени.

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Синнер возглавляет мировой рейтинг ATP. В предыдущих раундах «мастерса» он победил Таро Даниэла, Томаса Мартина Этчеверри, Бена Шелтона и Даниила Медведева.

Махач является 33-й ракеткой мира. В предыдущих матчах он одолел Алехандро Давидовича Фокину, Александра Вукича, Томми Пола и Карлоса Алькараса.

Победитель матча сыграет в финале с победителем пары Новак Джокович — Тейлор Фриц.