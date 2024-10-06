Синнер вышел в четвертый круг «мастерса» в Шанхае
Итальянец Янник Синнер победил аргентинца Томаса Мартина Этчеверри в третьем круге турнира серии ATP 1000 в Шанхае — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.
Матч длился 2 часа 41 минуту. Первая ракетка мира реализовал за игру 4 из 13 брейк-пойнтов. У 37-й ракетки мира — 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
Синнер вышел в четвертый круг и встретится с победителем матча Бен Шелтон (США) — Роберто Карбальес Баэна (Испания).
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Янник Синнер (Италия, 1) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 31) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2
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