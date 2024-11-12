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Янник Синнер — Тэйлор Фритц: смотреть матч Итогового турнира ATP

Янник Синнер встретится с Тэйлором Фритцем в групповом этапе Итогового турнира ATP 2024
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Итальянский теннисист Янник Синнер
Янник Синнер.
Фото Global Look Press

Янник Синнер — Тэйлор Фритц проведут матч группового раунда Итогового турнира АТР во вторник, 12 ноября. Игра в Турине начнется в 22.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Синнер — Фритц с комментариями на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

23-летний итальянец Синнер — первая ракетка мира, 27-летний американец Фритц занимает пятое место в мировом рейтинге.

На старте ATP Finals 2024 Синнер победил австралийца Алекса Де Минаура, а Фритц — россиянина Даниила Медведева.

Итоговый турнир АТР проходит с 10 по 17 ноября в Турине (Италия) на кортах арены «Пала Альпитур».

Теннис
Тэйлор Фритц
Янник Синнер
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