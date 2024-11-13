Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 00:26

Синнер победил Фритца на Итоговом турнире ATP

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл американца Тэйлора Фритца на Итоговом турнире ATP — 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час 27 минут. 23-летний итальянец подал 6 раз навылет, и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 7 подач навылет и не реализовал свой единственный брейк-пойнт.

Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Finals
Призовой фонд 15 250 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Илие Настасе

Янник Синнер (Италия, 1) — Тэйлор Фритц (США, 5) — 6:4, 6:4

Читайте также
Павла Дацюка включили в Зал хоккейной славы
Запад проигрывает в войне санкций. И вот почему
Что происходит в «Спартаке» после отставки Амарала
Дзюба раскритиковал гендиректора «Локомотива» Леонченко
В китайском Чжухае 35 человек погибли при наезде машины на толпу
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
Популярное видео
Пятое поражение СКА
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Ведущие клубы КХЛ не поддерживают введение драфта
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Амур» летит в пропасть
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Ладой»?
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
«Я блокировал весь шум, даже свой собственный». Как побеждает спокойный Медведев
Журналист Мюллер назвал Медведева избалованным ребенком из-за поведения в Итоговом турнире
Медведев рассказал, как его разыграли друзья на день рождения: «Я чувствовал себя глупо»
Алькарас — о состоянии здоровья в Итоговом турнире: «Чувствую себя ужасно»
Рууд — о матче с Алькарасом: «Для меня это была большая победа»
Алькарас проиграл Рууду в первом матче Итогового турнира ATP
Материалы сюжета: ATP Finals 2024: материалы и результаты Итогового турнира года
Андрей Рублев — Карлос Алькарас. Онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP
Янник Синнер — Тэйлор Фритц: смотреть матч Итогового турнира ATP
«Я блокировал весь шум, даже свой собственный». Как побеждает спокойный Медведев
Медведев обыграл Де Минаура и одержал первую победу в Итоговом турнире ATP
Даниил Медведев обыграл Алекса Де Минаура. Онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP
Журналист Мюллер назвал Медведева избалованным ребенком из-за поведения в Итоговом турнире
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Янник Синнер — Тэйлор Фритц: смотреть матч Итогового турнира ATP

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости