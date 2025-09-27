Синнер стал четвертьфиналистом турнира в Пекине

Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер в трех сетах победил француза Теренса Атмана во втором круге турнира в Пекине — 6:4, 5:7, 6:0.

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. Синнер 3 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Атмана 11 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

В третьем сете у французского теннисиста начались судороги. К нему на корт выходил физиотерапевт. Он предоставил спортсмену специальное средство, которым тот обработал себе бедра.

За выход в полуфинал турнира Синнер поборется с Фабианом Марожаном из Венгрии.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 4 016 050 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Теренс Атман (Франция, Q) — 6:4, 5:7, 6:0