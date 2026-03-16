Синнер стал первым теннисистом, кто выиграл два «мастерса» подряд и не отдал ни одного сета

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вписал свое имя в историю соревнований серии «мастерс».

Как сообщает портал Opta, Синнер стал первым игроком с 1990 года (с момента введения текущего формата), которому удалось выиграть два подряд турнира этой категории, не отдав соперникам ни одного сета.

В ночь на 16 марта Синнер завоевал титул категории ATP 1000 в Индиан-Уэллсе (США). В финальном матче он обыграл 11-ю ракетку мира россиянина Даниила Медведева со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Ранее итальянец также победил на предыдущем «мастерсе» без потери сетов. В активе 24-летнего спортсмена четыре титула на турнирах «Большого шлема».

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