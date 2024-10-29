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Сегодня, 14:43

Янник Синнер снялся с «мастерса» в Париже из-за вируса в кишечнике

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Янник Синнер.
Фото Reuters

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер не выступит на «мастерсе» в Париже из-за болезни, сообщается в аккаунте турнира в соцсетях.

Известно, что причиной снятия теннисиста является кишечный вирус, которым он заразился до прибытия в Париж.

23-летний спортсмен сообщил, что будет проходить лечение в ближайшие дни, что не позволит ему принять участие в первенстве.

В основной сетке «мастерса» итальянца заменит лаки-лузер — француз Артюр Казо. Он начнет свои выступления со второго круга.

Янник Синнер
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