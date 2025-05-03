Синнер: «Я завидую технике Алькараса и Музетти, которые очень хорошо владеют мячом»

Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, в чем завидует испанцу Карлосу Алькарасу и итальянцу Лоренцо Музетти

«Подача нуждается в улучшении, и я завидую технике Карлоса Алькараса и Лоренцо Музетти, которые очень хорошо владеют мячом», — приводит слова Синнера Rai Uno.

В феврале 1-я ракетка мира был дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил. Синнер вернется в тур на «мастерсе» в Риме, который начнется 7 мая.