Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 22:46

Янник Синнер прокомментировал свои проваленные допинг-тесты

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал свои два положительных допинг-теста, сданные в марте нынешнего года.

Независимый трибунал постановил, что запрещенное вещество клостебол попало в организм теннисиста через анаболик, который купил его фитнес-тренер, а физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на его пальце.

«Знал, что я был абсолютно чист, знал, что всегда хотел быть честным игроком. Исходя из новостей, что-то может измениться, но кто хорошо меня знает, понимают, что я не делал и никогда не сделал бы ничего, что противоречит правилам.

Это непростой момент для меня и моей команды. Знаете, это еще довольно свежая новость. Мои друзья знают, что я никогда бы такого не сделал», — сказал Синнер на пресс-конференции перед стартом US Open — 2024.

Ранее стало известно, что итальянец уволил своего тренера и физиотерапевта после допингового скандала.

Теннис
Янник Синнер
10
0
Читайте также
Издание из ЮАР опубликовало статью с критикой финансовой политики МОК
Чемпионат Германии по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Пенсионерка в Москве лишилась более 30,4 млн рублей после звонка мошенников
Быстрова считали предателем, Бакаев провалился, а Дзюбу невзлюбили все. Истории футболистов, которые переходили из «Спартака» в «Зенит»
Суд лишил актера Бориса Репетура водительских прав за нарушение ПДД
Политолог объяснил цели визита премьера Индии Моди на Украину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алькарас — самый высокооплачиваемый теннисист года по версии Forbes, Медведев — седьмой
Новости
RSS RSS
Все новости