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Сегодня, 09:15

Синнер о матче с Джоковичем: «Я прошел много четвертьфиналов»

Синнер рассказал о готовности к матчу против Джоковича в четвертьфинале Уимблдона
Алексей Еремин
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Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал предстоящую игру против серба Новака Джоковича в четвертьфинале Уимблдона.

«Конечно, я показал и в этом году, что у меня есть последовательность, — цитирует Синнера ATP Tour. — Я прошел много четвертьфиналов, много раундов 1/8 финала. Я думаю, что улучшился физически. Если вы выигрываете турниры «Большого шлема» друг за другом и переходите на вторую неделю, вы должны быть хороши и физически».

20-летний итальянец Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса в четвертом круге Уимблдона (6:1, 6:4, 6:7 (8:10), 6:3). В четвертьфинале турнира теннисист сыграет с Джоковичем.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/djokovic-sinner-wimbledon-2022-qf-preview
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Новак Джокович
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