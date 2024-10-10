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10 октября, 14:57

Синнер — о травме Медведева: «Он не мог бить с форхенда так хорошо, как хотел»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым (6:1, 6:4) в четвертьфинале «мастерса» в Шанхае.

«Я очень доволен тем, как провел сегодняшний матч. Чувствовалось, что у него немного болит плечо и он не мог бить с форхенда так хорошо, как хотел. Надеюсь, Даниил сможет восстановиться как можно быстрее, но с моей стороны это был отличный матч, отличная битва, посмотрим, что я смогу сделать в полуфинале», — приводит слова Синнера сайт ATP.

Даниил Медведев. Синнер вновь обыграл Медведева. А ведь недавно итальянец был «клиентом» Даниила

Счет в личных встречах Синнера и Медведева стал 7-7. В полуфинале турнира в Шанхае первая ракетка мира встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Томаш Махач (Чехия).

Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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