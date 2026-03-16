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16 марта, 06:50

Синнер повторил уникальное достижение Медведева на турнирах серии «мастерс»

Руслан Минаев

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер завоевал титул на турнире серии «мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Как сообщает портал Opta, Синнер стал только вторым теннисистом с 1990 года (когда был введен подобный формат), выигравшим свои первые шесть титулов на турнирах ATP-1000 в шести разных соревнованиях. Первым был Медведев. Россиянин побеждал в Цинциннати и Шанхае в 2019 году, Париже — в 2020-м, Монреале — в 2021-м, а также в Майами и Риме (2023).

На счету Синнера теперь победы на «мастерсах» в Майами (2024), Монреале (2023), Цинциннати (2024), Шанхае (2024), Париже (2025) и Индиан-Уэллсе (2026). Все эти турниры проходят на хардовых кортах. Синнер является четырехкратным чемпионом турниров «Большого шлема».

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Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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