Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Допинг

Сегодня, 15:31

Синнер о возможной дисквалификации: «Я очень разочарован и удивлен»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) планирует добиться его дисквалификации.

«Честно говоря, я очень разочарован и удивлен этой апелляцией. У нас было три слушания, все они прошли очень позитивно. Знаете, я этого не ожидал. Я знал еще пару дней назад, что они собираются подать апелляцию и что сегодня это станет официально известно, но да, это сюрприз», — сказал Синнер на пресс-конференции.

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. Независимый трибунал постановил, что запрещенное вещество попало в организм теннисиста через спрей для лечения порезов, который купил его фитнес-тренер. Физиотерапевт воспользовался им, чтобы залечить свою рану на руке. Позже он без перчаток делал массаж Синнеру.

28 сентября Синнер обыграл россиянина Романа Сафиуллина во втором круге турнира в Пекине — 3:6, 6:2, 6:3.

Теннис
Янник Синнер
ВАДА
Читайте также
The New York Times заявило, что ВАДА потеряло данные о 900 допинг-тестах перед Олимпийскими играми в Париже
Spiegel назвал позорным выступление Зеленского на встрече с Трампом
Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines и запретили полеты на год
Сын губернатора Паслера и еще 16 хоккеистов из одной команды уехали в США
Безумный дебют Деанджело, 13 шайб на двоих и загадочная травма Кузи. Что произошло в матче СКА – «Северсталь»
Житель Курской области закрыл собой жену от дрона ВСУ и погиб
Популярное видео
Мичков забивает за «Филадельфию»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Синнер: «Сафиуллин — потрясающий теннисист, у нас всегда складываются тяжелые сражения»
Сафиуллин не смог обыграть Синнера на турнире в Пекине
ВАДА хочет добиться дисквалификации Синнера из-за допинга. Первую ракетку мира могут отстранить на два года
Ольховский считает, что Монфис физически не был готов к матчу с Медведевым
Рублев в трех сетах победил испанца Карреньо-Бусту на старте турнира в Пекине
Алькарас вступил в спор с судьей на турнире в Пекине: «Так играть в теннис невозможно»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости